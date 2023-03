My Hero Academia 383 spoiler: il ritorno di un killer e la vendetta di Ashido

La guerra è entrata in quella che sembra la fase finale. La trasformazione di Himiko Toga e il risveglio di Kurogiri hanno fatto cambiare nettamente il passo della storia, con Deku e gli altri che devono chiuderla alla svelta per poter portare la pace nel mondo di My Hero Academia. Solo che la storia ha subito uno stop per la pausa di Horikoshi.

Tuttavia, quel periodo si è concluso. Le due settimane sono terminate è quindi su Weekly Shonen Jump ritorna la serie, e in rete sono già trapelati gli spoiler di My Hero Academia 383. Si riprende quindi con la spiegazione della cattura di Gigantomachia, che ha sorpreso tutti, in particolare All for One. Si parte così con un flashback che riporta a Jaku, poco dopo la finta sconfitta di Dabi. Qui si presenta il killer di Midnight che ha la capacità di riprodurre la voce di All for One, così da usarla per risvegliare Gigantomachia.

Shinso è lì nei paraggi, come Kirishima e Mina Ashido. All'improvviso appare il villain melmoso del primo capitolo che rapì Bakugo, mettendo a rischio la vita di Shinso. Kirishima prova ad attaccarlo mentre Gigantomachia si risveglia, ma senza alcun effetto tangibile. Mentre il gigante cerca di attaccare Mount Lady, interviene Mina Ashido che usa il suo acido alla massima potenza e mette a repentaglio il villain melmoso, che non può assorbire il quirk nemico senza ricevere gravi danni al proprio corpo.

Grazie a questo, i ragazzi si assicurano la vittoria, con Mina Ashido che però sviene e Kirishima che la regge. Intanto, Shinso ha avuto campo libero per usare la voce di All for One ottenuta da Tartarus e controllare Gigantomachia. Finisce il flashback tornando nel presente, con All for One visibilmente infastidito per la situazione. Come si evolveranno le cose in My Hero Academia?