My Hero Academia 383, tutti contro uno: un attacco congiunto a All For One

Ringiovanito e libero dalla morsa di Dark Shadow, All For One stava per ripiegare alla volta di Tomura Shigaraki. A fermare la sua fuga è stato Gigantomachia. In My Hero Academia 383 un flashback spiega ai lettori come abbia fatto Hitoshi Shinso a ottenere il controllo del titanico Villain.

In My Hero Academia 382 Gigantomachia è dalla parte degli Heroes, ma come è potuto accadere? Nel momento in cui venne diffusa la notizia della sconfitta di Dabi per mano di Shoto, la struttura di detenzione di Gigantomachia venne presa d'assalto da alcuni Villain guidati dal criminale che uccise Midnight.

Attraverso la voce registrata di All For One, il killer di Midngiht riesce a risvegliare Machia, il quale in un attimo si libera da tutte le misure di contenimento e parte all'attacco di Mount Lady. A quel punto, Kirishima si gioca la sua ultima carta, quella di Shinso, che però è il bersaglio del Villain fangoso che all'inizio dell'opera attaccò Deku e Bakugo.

Quando la situazione si fa disperata, è Mina Ashido a tirare fuori le unghie. L'eroina nota come Pinky trae il massimo dal suo Quirk per salvare Mount Lady dagli attacchi di Gigantomachia e per salvare Shinso dalla cattura. Shinso può dunque avvicinarsi al titanico Villain e farlo cadere sotto il controllo del suo dispositivo vocale che emula il tono di All For One.

Tornati al presente, in My Hero Academia capitolo 383 All For One è solo contro gli attacchi all'unisono di Tokoyami, Mount Lady, Gigantomachia e Inasa. Sullo sfondo, però, degli elicotteri si avvicinano al campo di battaglia.