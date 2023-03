My Hero Academia 384 data di uscita e teorie: lo spirito della vittoria

Ormai a My Hero Academia non resta molto tempo. Da diversi mesi Kohei Horikoshi si sta occupando di portare Izuku Midoriya e gli altri personaggi che ha creato negli ultimi anni verso un finale tanto atteso. Ma prima, c'è da portare a termine la cruda guerra che vede da una parte gli eroi della società giusta e i villain che vogliono distruggerla.

Il ritorno di Kohei Horikoshi dalla pausa di due settimane ha portato in dote ai lettori un capitolo ambientato qualche minuto nel passato, con la spiegazione di come Gigantomachia sia stato catturato dal potere di Shinso. Il ragazzo ora è arrivato in sella al bestione sullo stesso terreno dove si trova All for One e ha iniziato ad attaccarlo, così da tenere il super villain a bada. È infatti fondamentale che il cattivo venga trattenuto per quanto più tempo possibile con tutte le forze a disposizione, per impedirgli di arrivare da Shigaraki.

My Hero Academia 384 si concentrerà ancora su Gunga, molto probabilmente. In questo preciso momento, è quell'area l'epicentro della guerra: è lì che si trova All for One che va assolutamente fermato ed è lì che si trova Himiko Toga, ancora trasformata in Twice, che va velocemente abbattuta. E sarà su questi due che si concentrerà il prossimo capitolo. Mentre All for One viene attaccato da Gigantomachia e Tokoyami, ai piani bassi c'è Uraraka che sta cercando Toga per annullare la sua trasformazione e far sparire tutti i Twice. Perciò, mentre una parte potrebbe concentrarsi sul super villain che non è scontato trovi una via di fuga, dall'altra si potrebbe assistere all'inizio di Uraraka VS Himiko Toga, uno degli scontri più attesi da inizio manga.

My Hero Academia 384 debutterà su Manga Plus domenica 2 aprile 2023 alle ore 17:00.