My Hero Academia 384: Deku fa il suo debutto ufficiale come Pro Hero di livello mondiale

L'Atto Finale My Hero Academia si avvicina al suo climax e finalmente la popolazione giapponese sembra stia riacquisendo quella fiducia negli Heroes che era andata perduta nel corso della disastrosa prima guerra contro i Villain. Colui che sta infondendo speranza nella società degli eroi è Izuku Midoriya.

Deku sembra aver raccolto in modo definitivo l'eredità lasciatagli da All Might. Lentamente, il giovane erede di One For All si sta imponendo come il nuovo Simbolo della Pace, tanto da guadagnarsi la fama di eroe a livello internazionale.

Sulla struttura volante dello Yuei, i ragazzi della Sezione Supporto avevano deciso di dare il loro contributo registrando tutto quel che avveniva nel corso della battaglia. Il loro obiettivo era quello di dare testimonianza alle generazioni future del coraggio degli eroi che si stavano battendo contro Tomura Shigaraki. Questo atto di coraggio, grazie anche al contributo di La Brava, sta diffondendo sul web le immagini del combattimento e convincendo altri giornalisti a documentare il tutto.

In My Hero Academia 384 il mondo osserva il campo di battaglia dove si svolge la sfida ad All For One. Gli elicotteri mostrati nel cliffhanger di My Hero Academia 383 sono i media giapponesi che nonostante la situazione meteo avversa intendono filmare lo scontro per infondere fiducia e coraggio nella popolazione civile.

Gli uomini della stampa, che avevamo già conosciuto in passato, stanno mostrando in mondo visione le immagini di Izuku Midoriya, l'eroe più forte del Giappone la cui fama è ora cresciuta a livello mondiale. Proteggendo il Paese da Shigaraki e All For One, Deku diverrà un Simbolo di Pace internazionale.