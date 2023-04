My Hero Academia 384: le lacrime di un fedelissimo servitore

Gli ultimi capitoli del manga di My Hero Academia si stanno focalizzando sul campo di battaglia di All For One, mettendo momentaneamente da parte lo scontro tra Tomura Shigaraki e Izuku Midoriya che probabilmente chiuderà la serie di Kohei Horikoshi.

Dopo un flashback che spiega ai lettori come gli Heroes abbiano fatto a prendere il controllo di Gigantomachia, il capitolo 383 di My Hero Academia si chiude con un attacco congiunto contro All For One.

Il capitolo 384 di My Hero Academia comincia con Gigantomachia che lancia intere montagne verso il suo ex padrone, ma tutti si rendono conto che presto la situazione potrebbe sfuggire di mano. Il controllo mentale di Hitoshi Shinso si interromperà nel momento in cui Gigantomachia subirà un forte shock, come ad esempio un danno fisico. Proprio per questo, Mount Lady e Red Riot si parano dinanzi ai colpi diretti verso il colossale villain.

Quando All For One si rende conto di come sia avvenuto il tradimento della famiglia Aoyama, evento che ha aperto questa gigantesca battaglia finale, spezza il Quirk di Shinso. Gigantomachia è libero, ma invece di scagliarsi contro gli Heroes, in lacrime chiede al suo padrone il motivo per cui lo abbia abbandonato. Il cuore del colosso è a pezzi, tanto da fargli proseguire gli attacchi contro All For One. Mount Lady, Tokoyami e Gigantomachia lanciano un nuovo attacco.

A quel punto la scena si sposta facendo chiarezza sul cliffhanger finale di My Hero Academia 383. Quegli elicotteri che sorvolano la zona non sono rinforzi, ma giornalisti che documentano la situazione per raccontarla e infondere coraggio alla popolazione.