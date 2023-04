My Hero Academia 384: un mondo che osserva il campo di battaglia

La situazione che si era scatenata qualche capitolo fa, prima che Kohei Horikoshi andasse in pausa, è stata spiegata nei dettagli in My Hero Academia. La ribellione di Gigantomachia è stata, ovviamente, opera di Hitoshi Shinso, il giovane ragazzo con il quirk in grado di fare il lavaggio del cervello alle persone che gli rispondono.

Il giovane eroe sembra però aver avuto un ruolo un po' diverso dal solito, come rivelato in My Hero Academia 384. In questa situazione, Gigantomachia ha ripreso il controllo della propria mente, dato che sta rispondendo spontaneamente a All for One. Tuttavia, il gigantesco mostro è arrabbiato e si sente tradito dal suo ex padrone ed è proprio questo che gli dice, ricordando i momenti in cui è stato abbandonato, prima che venisse raggiunto da Tomura Shigaraki.

Shinso conferma la situazione, affermando che Gigantomachia è il secondo dopo Deku a essere riuscito a liberarsi del suo potere. In ogni caso, il gigante sta combattendo contro All for One insieme a Mount Lady e Tokoyami, che stanno sferrando i loro attacchi più potenti per tenere a bada il cattivo così che il potere di Eri faccia il suo effetto fino alla fine. Intanto però degli elicotteri si avvicinano alla scena, gli stessi che erano stati intravisti qualche capitolo fa.

A bordo ci sono alcuni dei reporter che hanno osservato e narrato al Giappone e al mondo intero le più recenti nefandezze dei villain e hanno deciso di rimettersi in gioco per sostenere gli eroi stavolta, a loro rischio e pericolo. Grazie alle loro immagini, tutto il mondo sta guardando il Giappone, con tutta la resistenza fatta dagli eroi. Basterà questo a mandare rinforzi ai protagonisti di My Hero Academia, prima che tutto precipiti ancora una volta?