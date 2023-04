My Hero Academia 384: avete notato i camei di quei personaggi?

Avendo ormai lanciato l’arco narrativo finale di My Hero Academia, caratterizzato da alcuni degli scontri più attesi, Kohei Horikoshi ha deciso di rendere canonici all’interno del manga anche diversi personaggi incontrati esclusivamente nelle pellicole della serie. Ecco tutti i camei inseriti nel capitolo 384, intitolato “È un mondo piccolo”.

Il dramma della guerra combattuta da Midoriya e dagli altri Heroes in Giappone sta venendo registrato dai media di tutto il mondo. È quindi naturale che l’autore abbia voluto omaggiare alcuni dei volti conosciuti nei tre film usciti finora, dedicando loro spazio nel manga, e rendendoli di conseguenza parte del canone della serie.

Nelle tavole conclusive, mentre i giornalisti a bordo di un elicottero cercano di rappresentare la devastazione causata dagli scontri, e soprattutto dai Villains, si notano Melissa Shield, nata senza Quirk proprio come Deku, è una dei personaggi principali nel film My Hero Academia: Two Heroes. Subito dopo si distinguono Mahoro e Katsuma Shimano, abitanti dell’isola di Nabu, incontrati in Heroes Rising.

A chiudere questi ritorni troviamo poi Roro e Lala Soul, fratelli minori dell’irriverente Rody, il quale però non viene mostrato, visti nel corso dell’ultima pellicola My Hero Academia: World Heroes’ Mission. Avevate notato questi camei nel capitolo 384? Ditecelo nei commenti.

Intanto, ricordiamo che Rody Soul è ispirato ad un personaggio di Zootropolis, e vi lasciamo alle teorie sul capitolo 385 di My Hero Academia.