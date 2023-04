My Hero Academia 384: un ritorno al passato con la nuova generazione di futuri Heroes

L’eroismo dimostrato da Midoriya e compagni negli scontri che stanno scandendo i capitoli più recenti di My Hero Academia si stanno diffondendo rapidamente in tutto il mondo. La copertura della stampa internazionale ha finito per creare un senso di battaglia comune contro i Villains, accendendo la passione di diventare eroi anche nei più piccoli.

Deku è ormai considerato un vero Pro Hero da tutti, e di fronte a tutta la distruzione e disperazione seminata dai Villains, da Shigaraki, All For One e Gigantomachia in primis, gli spettatori da casa non possono che ammirare sempre di più l’impegno e il sacrificio degli eroi coinvolti in prima persona nella lotta al male. Come All Might, attraverso le sue gesta, il suo coraggio e il suo sorriso rassicurante, aveva ispirato Deku anni prima, così il giovane protagonista sta dimostrando di essere all’altezza del suo mentore diventando un esempio per i bambini, che incollati agli schermi, desiderano già di diventare dei veri eroi.

Un nuovo traguardo, e responsabilità, per il protagonista, nonché un modo per creare una sorta di ciclo nella narrazione della serie: ci sarà sempre qualche Hero in grado di ispirare e motivare bambini e bambine per intraprendere una strada sì complicata come quella dell’eroe professionale ma importante per la salvezza dell’umanità di fronte ai piani dei Villains. Cosa ne pensate di questo espediente narrativo ideato da Horikoshi? Vi ha colpito? Ditecelo nei commenti.

Prima di salutarci, ricordiamo che il manga di My Hero Academia è nuovamente in pausa, e vi lasciamo alle ipotesi sul capitolo 385.