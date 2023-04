My Hero Academia 384, i sentimenti di Gigantomachia: il colosso in lacrime

Star indiscussa degli ultimi capitoli dell'Atto Finale di My Hero Academia è Gigantomachia, il colossale villain che nella prima guerra contro gli Heroes aveva permesso al Fronte di Liberazione del Sovrannaturale di trionfare e che questa volta si schiera dall'altra parte del campo di battaglia.

Un recente colpo di scena attuato da Kohei Horikoshi ha lasciato di stucco i lettori del manga. In My Hero Academia 382 Gigantomachia attacca All For One, il quale stava per fuggire in direzione di Tomura Shigaraki, di cui ancora brama il suo corpo perfetto.

Il motivo di questo tradimento viene spiegato nel successivo My Hero Academia capitolo 383, nel cui flashback vediamo Hitoshi Shinso prendere il controllo mentale del colossale villain attraverso le frequenze vocali di All For One.

La situazione cambia drasticamente nel capitolo 384 di My Hero Academia, con All For One che presto si rende conto che per spezzare il lavaggio del cervello di Shinso basta infliggere un forte shock a Gigantomachia. Nonostante le difese di Mount Lady e Red Riot, il Simbolo del Male riesce infine a liberare il suo vecchio braccio destro, che immediatamente riconosce il suo padrone. Con Machia dalla parte di All For One, per gli Heroes sarebbe la fine.

A grandissima sorpresa, Gigantomachia non attacca gli eroi, ma anzi comincia un emozionante confessione. Machia chiede ad All For One il motivo per cui tempo addietro lo abbandonò e il motivo per il quale per tutto questo tempo non è mai tornato a prenderlo per farlo combattere al suo fianco.

Forse a causa del Quirk: Cane presente nel suo corpo, Gigantomachia è arrabbiato con il suo padrone All For One per il modo in cui lo ha trattato. Questa profonda tristezza, sfocia nel pianto di Gigantomachia e nel successivo attacco a tutta potenza contro il Re del Male. Che cosa succederà in My Hero Academia 385?