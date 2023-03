My Hero Academia 384 spoiler e immagini: la battaglia di Gigantomachia

L'intervento di Mina Ashido è stato semplice ma estremamente efficace. Grazie a lei, si sono messi in moto i piani degli eroi che hanno potuto contare su un alleato potente ma estremamente forte. Così ritornano gli eventi del manga raccontati dagli spoiler di My Hero Academia 384.

Il capitolo di My Hero Academia 384 si intitola "Il mondo è piccolo" e inizia a Gunga, con Gigantomachia che sta attaccando All for One in contemporanea a Tokoyami, come si era concluso il capitolo precedente. Tokoyami capisce che Machia sta attaccando il suo alleato grazie al potere del lavaggio del cervello di Shinso. Si chiede se un attacco di All for One possa annullare questo quirk, ma Hawks risponde che Mount Lady si sta preoccupando di parare tutti gli attacchi diretti al gigante.

All for One capisce che questo è il quirk che ha anche permesso ad Aoyama e ai suoi genitori di mentirgli. Prende in giro Shinso, dicendo che quel quirk è proprio da villain e così cerca di attaccare Gigantomachia con un'onda d'urto nel tentativo di farlo ritornare in sé. Però il gigante inizia a parlare, dicendo che sa di avere All for One di fronte a causa del suo odore, e gli chiede perché sia stato abbandonato a Jaku. Hawks è confuso e si chiede se è Shinso a farlo parlare, ma in realtà sembra che sia tutto opera di Gigantomachia. Shinso riflette sul fatto che, oltre Deku, soltanto lui è riuscito a ribellarsi al lavaggio del cervello.

Tuttavia, nel cuore di Gigantomachia c'è davvero una ferita sull'abbandono, dato che il gigante capì che il suo maestro l'aveva lasciato indietro, e Shinso ne sta approfittando per tenere il controllo quanto più possibile. Intanto c'è un elicottero che si avvicina alla scena mentre Machia, Mount Lady e Dark Shadow lanciano un altro attacco. Lì ci sono dei reporter che stanno seguendo la scena, senza avere paura della situazione. Il conto delle visualizzazioni sta salendo: il capitolo di My Hero Academia si conclude con tutto il mondo che sta osservando la battaglia che si sta tenendo in Giappone.