My Hero Academia 385 data di uscita e teorie: la risposta mondiale alla malvagità

I rinforzi per Deku e gli altri eroi si sono fatti sentire immediatamente. L'arrivo di due ex criminali ha salvato la situazione sulla piattaforma volante, ma di recente un altro intervento a sorpresa è avvenuto in My Hero Academia, spinto dalla bravura e dal potere del quirk di Hitoshi Shinso. Ora tutto sembra rimettersi sui binari giusti.

La forza di Gigantomachia sarà fondamentale per contenere All for One, col gigante che sta combattendo al fianco degli eroi e in particolare di Tokoyami e Mount Lady, con questi due che si stanno dando da fare per attaccare direttamente il super villain. Ma a osservare la scena c'è tutto il mondo di My Hero Academia, grazie alle telecamere di alcuni reporter che, sprezzanti del pericolo, si sono gettati sulla scena, facendo così anche ammenda per le parole e per il genere di racconti svolti nei giorni precedenti all'inizio della guerra finale tra eroi e villain.

E ora il mondo sta osservando il canale di Gentle, con questo che potrebbe smuovere l'opinione pubblica in My Hero Academia 385. Il Giappone è sotto gli occhi di tutti, anche degli altri paesi, con diverse vignette che presentano personaggi importanti degli USA e non solo. Un intervento è difficile che possa arrivare da altri paesi, quindi il Giappone e i suoi eroi devono pensare di potercela fare da soli. Considerata infatti l'immediatezza della battaglia, non ci sarebbe tempo per vedere l'arrivo di rinforzi provenienti da oltremare. Di conseguenza, tutto torna a rivolvere intorno a tre temi principali: All for One contro gli eroi, Uraraka VS Toga e infine Deku VS Shigaraki. Quale sarà lo scenario?

My Hero Academia 385 arriverà su Manga Plus domenica 9 aprile 2023.