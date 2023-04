My Hero Academia 385: la furia di All For One e il crollo di un Pro Hero

Kohei Horikoshi sa come creare suspense e stravolgere in poche tavole il destino dei personaggi, anche quando si tratta di uno dei migliori Pro Hero conosciuti nel corso della storia di Midoriya. Il capitolo 385 di My Hero Academia, dove continua la distruttiva guerra contro i Villains, è stato segnato da un duro colpo alla carriera di un Pro Hero.

Tornato più potente che mai sul campo di battaglia, All For One sta facendo il possibile per raggiungere il suo pupillo, Tomura Shigaraki, seminando distruzione e mandando al tappeto centinaia di Heroes pronti ad ostacolarlo nonostante la sua furia. Mentre sullo sfondo imperversa una tempesta, All For One afferra Hawks per il collo e ne assorbe il Quirk Fierce Wings.

L’intervento di Mineta evita dissuade All For One dal rubare anche il potere di Tokoyami, ma immaginare la potenza dell’antagonista unita alla capacità di volare ricevuta con il Fierce Wings non farà che rendergli più semplice il ricongiungimento con Shigaraki. Per quanto un eroe, della rilevanza di Hawk, non possa più tornare a lavorare direttamente sul campo senza poteri, possiamo ancora aspettarci grandi cose dal Pro Hero Numero 2.

E voi come pensate di evolverà la situazione? Credete che All For One riuscirà a raggiungere Shigaraki senza troppe difficoltà? Ditecelo nei commenti. In conclusione, ecco le teorie sul capitolo 386 di My Hero Academia, in uscita domenica 23 aprile su MangaPlus, e vi lasciamo ad un poster speciale dedicato alla battaglia finale della classe 1-A.