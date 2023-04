My Hero Academia 385: 'non è finita', l'urlo che attraversa il Giappone

La guerra ormai è in una fase avanzata e non si riescono a intravedere ancora i raggi di luce che squarciano le nubi oscure imposte da All for One e i suoi criminali. Ormai per gli eroi di My Hero Academia è soltanto un contare sulla speranza, nel tentativo di riuscire a reggere abbastanza a lungo in attesa di un intervento decisivo.

Non è ciò che accade in My Hero Academia 385, capitolo che segna il ritorno del manga dalla pausa improvvisa di Horikoshi ma che segna anche un'importante vittoria per All for One. Mount Lady, Tokoyami, Gigantomachia e Yoarashi stanno ancora usando tutti i loro poteri per tenere a bada il villain in quella posizione, senza farlo muovere, ma all'improvviso due attacchi feriscono gravemente i due giganti. Dopo, un All for One molto ringiovanito e senza grande parte del corpo e della pelle lancia un attacco di luce micidiale che colpisce in pieno Dark Shadow, Hawks e Tokoyami.

In seguito al nuovo fervore giovanile e al desiderio di non trattenersi, All for One fa piazza pulita, mettendo KO tutti gli eroi nei paraggi. Hawks prova a fermarlo ma invano, anzi, il cattivo decide di rubargli il quirk, con la decisione di dirigersi poi verso Tokoyami. Tuttavia, un attacco di Mineta, che attacca una delle sue sfere adesive alla gamba del villain, lo fa desistere e lo convince ad andare il prima possibile da Shigaraki, visto che il riavvolgimento del tempo del suo corpo sta andando più veloce del previsto.

Tutto è stato mostrato al mondo a causa degli elicotteri che stavano riprendendo la situazione, e ciò causa sconforto tra i civili nei tunnel. Uno di questi rivela di essere uno scagnozzo di All for One e viene catturato, ma non prima che possa fare qualche danno, però fortunatamente senza conseguenze. Il capitolo 385 di My Hero Academia si chiude con un cambio di scenario improvviso, che vede il ritorno di Shoto Todoroki e Tenya Iida, entrambi sfiniti ma osservati di soppiatto da Stain. Ecco quando usciranno i prossimi capitoli di My Hero Academia.