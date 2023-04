My Hero Academia 385: il potere della giovinezza annienta tutte le speranze?

Gli Heroes stanno combattendo la grande battaglia finale di My Hero Academia, ma la vittoria sembra essere tutt'altro che vicina. A spegnere le speranze è All For One, che tornato al suo massimo splendore mette a tacere tutti coloro i quali hanno provato a contrapporsi al suo regno del terrore.

Il capitolo 385 di My Hero Academia si apre con una spiegazione dell'autore sui diversi combattimenti che si stanno svolgendo e con Mount Lady e Tokoyami che proseguono incessantemente con i loro attacchi diretti ad All For One. Tuttavia, il Re del Male ribalta lo scontro con delle lame di luce che prima trafiggono la colossale eroina e poi anche Gigantomachia.

Ridotto a un cumulo di ossa, All For One diventa sempre più giovane e potente, tanto da ristabilire le sue condizioni fisiche e lanciare un lampo di luce che annienta in un colpo il Baldur di Tokoyami e Hawks, che stava provando a proteggere il suo allievo.

Cessa il combattimento con la vittoria finale di All For One, il quale ruba il Quirk ad Hawks, che fino all'ultimo aveva provato a sconfiggerlo, e inneggia il suo trionfo. La stampa appena arrivata sul luogo documenterà la nuova disfatta degli Heroes, che ancora una volta non meritano la fiducia della popolazione. Tuttavia, c'è ancora una speranza.

My Hero Academia 385 riepiloga poi gli altri scenari. Al Quartier Generale La Brava ristabilisce i sistemi d'evacuazione anche se un'intereferenza interrompe il trasferimento di alcuni blocchi. A impedire ciò è uno degli sgherri di Skeptic che si era infiltrato nel rifugio per civili della Yuei. Il criminale viene tuttavia catturato.

Altrove, Tetsu Tetsu e Kendo vengono salvati dal ritorno in attività di Death Arms. Nel mentre, a Kamino, gli esausti e inconsapevoli Shoto e Iida vengono monitorati da una loro vecchia conoscenza. A tenerli sott'occhio è l'Hero Killer Stain. Vi ricordiamo che ad aprile è programmata una pausa per My Hero Academia.