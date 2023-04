My Hero Academia 385: Shoto e Iida stanno per incontrare una vecchia, terribile conoscenza

Un calendario fitto di pause sta rallentando la serializzazione di My Hero Academia, ma non l'adrenalina trasmessa ai lettori. L'Atto Finale dell'opera di Kohei Horikoshi sta infatti chiamando in causa tutti i personaggi finora apparsi, ricongiungendo le varie trame tessute.

Il capitolo 385 di My Hero Academia attraversa il Giappone con un urlo che annuncia a tutti che per gli Heroes non è ancora finita. Sebbene All For One sia riuscito a disfarsi degli ostacoli che gli stavano impedendo di ricongiungersi con Tomura Shigaraki, c'è infatti ancora speranza per la società degli eroi.

Tra i vari scenari proposti dal capitolo, quello conclusivo propone un cliffhanger che riporta i lettori all'inizio dell'opera, ai tempi in cui il capoclasse Iida perse la ragione per vendicarsi della fine della carriera di suo fratello Ingenium

A Kamino, dove Dabi ha raggiunto Endeavor, Shoto e Iida ormai quasi allo stremo delle loro forze vengono sorvegliati di soppiatto da una loro vecchia conoscenza. A osservare dall'alto i due studenti dello Yuei è Stain, l'Hero Killer che un tempo cercò di ucciderli e che invece venne sconfitto dalla forza dei ragazzi.

Ma per quale motivo Stain si è diretto proprio verso Shoto e Iida? L'Hero Killer potrebbe essere in cerca di vendetta dei suoi ex nemici che lo spedirono dritto verso il Tartarus, ma visto quanto fatto in precedenza per All Might questa possibilità sembrerebbe da escludere. Piuttosto, sarebbe un gesto di rispetto verso due ragazzi che hanno dimostrato di essere dei veri eroi.