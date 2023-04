My Hero Academia 385 spoiler e immagini: una sconfitta irrimediabile

La guerra continua e lascia sempre più morti e feriti dietro di sé. Con il re del terrore, il malvagio All for One, sul campo di battaglia poi i decessi sono assicurati. In My Hero Academia queste scene sono all'ordine del giorno ormai, e adesso ritornano data la fine della pausa del manga. Ecco i contenuti spoiler di My Hero Academia 385.

Il capitolo inizia ancora con l'area dove si trova All for One. Mount Lady, Tokoyami, Hawks e Gigantomachia continuano ad attaccare il malvagio, che però inizia a rispondere. All'improvviso, fin nelle prime pagine di My Hero Academia 385, All for One contrattacca con delle fruste giganti che mettono KO prima Mount Lady e poi Gigantomachia. Il corpo del villain è completamente distrutto, ma si sta rigenerando. Anche in questa condizione però è capace di scagliare un enorme attacco verso Hawks e Tokoyami, che vengono travolti in pieno da un raggio luminoso. Tutti sono a terra e sembra non esserci scampo per loro, con Mineta che tenta di attaccare il villain con una delle sue sfere di capelli. Tuttavia, All for One se ne va dall'area.

Nei rifugi sotterranei, i civili si chiedono come mai hanno smesso di muoversi. I bambini stanno osservando la battaglia di Gunga su un tablet con la vittoria di All for One, mentre i Todoroki sono lì presenti. Tutti iniziano a perdere la speranza quando un seguace dei villain inizia a fare la sua mossa. Gunhead lo nota, ma alcune parti del soffitto iniziano a crollare, ma i detriti vengono fermati da Death Arms, che salva alcuni civili. A Ground Zero, Iida sta sorreggendo uno Shoto ferito e stanco, non tutto è finito. E intanto, il finale di My Hero Academia 385 regala un'apparizione di Stain, col villain nei paraggi.

Ecco il calendario di My Hero Academia e le pause che osserverà nel prossimo mese.