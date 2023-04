My Hero Academia 386: la forza di chi è eroe senza un quirk

Si è giunti quasi al finale della serie, ed è tempo quindi degli scontri più importanti di My Hero Academia. Tutti i protagonisti sono quasi in posizione: c'è Deku contro Shigaraki, c'è Uraraka pronta ad affrontare Himiko Toga; qualcun altro invece si sta preparando a raggiungere il posto che gli spetta in questa fase conclusiva.

La forza di All for One, ringiovanito ulteriormente e ancora più forte rispetto a prima, è stata straripante, permettendogli di sbarazzarsi di tutti gli eroi nelle vicinanze e dirigersi verso Tomura Shigaraki. My Hero Academia 386 però gli lascia poco spazio, mostrando principalmente le vicende degli eroi impegnati sul campo di battaglia e di chi li assiste.

Tsukauchi è nella sala di monitoraggio e riceve la notizia che Dabi si farà esplodere nel giro di dieci minuti, incenerendo tutto ciò che si trova nel raggio di 5 chilometri. Ciò porterà anche alla distruzione di alcuni rifugi di sicurezza per i civili, che si trovano lì intorno. All for One intanto sta accelerando e sta per raggiungere il punto in cui può teletrasportarsi da Shigaraki, mettendo in pericolo tutti. Tsukauchi va in panico dato che non c'è nessun eroe che possa fare qualcosa in tempo, quando una voce contatta il microfono.

A Ground Zero, Todoroki è sfinito e con lui c'è Iida, entrambi osservati da Stain. Non sanno cosa fare, quando All Might li contatta e gli chiede di andare ad aiutare Endeavor il più velocemente possibile. I due ragazzi sfruttano il quirk di Iida per muoversi alla velocità più alta possibile, mentre All Might è pronto per la sua ultima battaglia: nonostante le grida di Tsukauchi, All Might è pronto ad affrontare All for One, arrivato davanti a lui nella pagina finale di questo capitolo di My Hero Academia.