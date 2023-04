My Hero Academia 386 data di uscita e teorie: il nuovo assalto di Stain?

Una delle prime saghe del manga di My Hero Academia vedeva protagonista Stain, un villain ossessionato dalla purezza degli eroi. Oltre All Might, tutti gli altri eroi di categoria inferiore che proliferavano per le strade non erano degni, secondo la sua visione, di reggere quel ruolo. E così i protagonisti hanno dovuto affrontarlo e sconfiggerlo.

Recentemente, a causa dell'evasione di massa da Tartarus, anche Stain è tornato in libertà e ha subito fatto sentire la sua presenza. Durante la guerra dei villain però è rimasto in disparte, dato che non sembrava a suo agio con la fazione di All for One. I suoi motivi sono ancora oscuri, ma adesso il cattivo è tornato a mostrarsi, con la pagina finale di My Hero Academia 385 che lo mostra di nuovo, a Ground Zero, intento a osservare Shoto Todoroki e Tenya Iida. I due ragazzi lo affrontarono proprio insieme a Deku nei vicoli della città.

My Hero Academia 386 vedrà il ritorno di Stain in battaglia? L'uomo ha sempre avuto una convinzione di ferro e proprio questa guerra potrebbe fare al caso suo. Ci sono stati infatti molti eroi che, alla prima difficoltà, si sono arresi e hanno abbandonato il ruolo, come Stain aveva previsto. Eppure davanti a lui ha ragazzi, come Todoroki e Iida, in particolare quest'ultimo, che sono rimasti a combattere e ad affrontare la malvagità a ogni costo.

La presenza di Stain potrebbe portare a un revival del vecchio scontro, anche se i due ragazzi sono parecchio stremati, oppure finalmente il villain accetterà la risoluzione di Iida, osservando i suoi sforzi sul campo e la sua maturazione come eroe. Sicuramente quest'ultimo scenario spezzerebbe l'effetto deja-vu, voi come pensate che si svolgerà il prossimo capitolo? My Hero Academia 386 arriverà il 23 aprile su Manga Plus, a meno di pause impreviste di Kohei Horikoshi.