My Hero Academia 386: l'evoluzione di un grande eroe rimasto senza Quirk

Il primo capitolo di My Hero Academia mise Izuku Midoriya, e i lettori, di fronte alla dura verità del destino di un ragazzo, desideroso di diventare un Hero, ma nato senza Quirk. Quel ragazzo oggi ha coronato il suo sogno, diventando un eroe, e partecipando alla guerra contro i Villains, ma senza un grande mentore non ce l’avrebbe mai fatta.

Quando Deku chiese al suo idolo, All Might, se fosse stato possibile per lui, nato senza abilità particolari, diventare un eroe, l’allora Simbolo di Pace rispose “tu puoi diventare un Hero”, ridando la fiducia necessaria a Deku per cercare in ogni modo di raggiungere i propri obiettivi. In realtà lo stesso Toshinori Yagi è nato senza Quirk e può quindi comprendere le sensazioni provate dal giovane Midoriya.

Nelle sue condizioni attuali Toshinori non potrebbe più scendere sul campo di battaglia a fronteggiare Villains, essendo ormai rimasto senza Quirk, eppure, nelle tavole conclusive del capitolo 386 il suo lato eroico ha preso il sopravvento. All Might è tornato sul campo di battaglia pronto a fronteggiare un ringiovanito ed estremamente pericoloso All For One. Il detective Tsukauchi e gli altri sono rimasti scioccati dalla decisione dell’ex Numero Uno. Tutti gli urlano di ritirarsi perché non ha speranza di farcela senza Quirk, ed è qui che Horikoshi investe i lettori con un ritorno al passato.

Toshinori visse la stessa identica scena di Izuku, chiedendo ad un Hero se lui, nato senza poteri, avrebbe potuto attingere a quel titolo. Nel corso della sua vita Yagi ha compreso l’importanza del coraggio per superare qualsiasi pregiudizio e ostacolo e dimostrarsi un vero eroe, e nonostante non abbia più capacità legate al Quirk, sa di poter ancora ricoprire quel ruolo dicendo semplicemente: “io sono qui”.

E voi cosa ne pensate del ritorno di All Might? Ditecelo nei commenti. Per finire, ricordiamo che nel capitolo 386 un Villain è ormai pronto al sacrificio finale, e vi lasciamo alle teorie sul capitolo 387 di My Hero Academia.