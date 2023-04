My Hero Academia 386: il legame fraterno che stringe Shoto e Iida

Dopo essersi avvicinati nel corso dell'arco narrativo che li vide contrapporsi all'Hero Killer Stain, Shoto e Iida tornano a fare coppia dimostrando di essere una delle coppie di eroi meglio sintonizzate dell'intero universo narrativo di My Hero Academia.

Quando suo fratello Ingenium fu vittima dell'attacco dell'Hero Killer Stain, il capoclasse Iida perse la ragione lanciandosi in una disperata vendetta. A correre in soccorso di Tenya fu il giovane Shoto, il quale assieme all'intervento di Midoriya riuscì a sconfiggere il villain e riportare il capoclasse sulla retta via.

A distanza di anni da quella saga, Iida e Shoto si trovano nuovamente fianco a fianco, dimostrando di essere come fratelli. In My Hero Academia 386 Dabi è pronto al sacrificio finale, ossia a generare una esplosione di dimensioni colossali che incenerirà qualsiasi cosa nel raggio di diversi chilometri.

Il compito di impedire questo suicidio infernale viene dato a Shoto e Iida, i quali tuttavia risentono della lunga battaglia a cui hanno preso parte fino a quel momento. I motori di Iida si sono surriscaldati, mente Shoto quasi non si regge in piedi dopo il colpo finale sferrato a suo fratello maggiore.

Grazie all'intervento di All Might, che sprona Iida a correre verso Gunga, dove Dabi sta per esplodere, il capoclasse cerca di far aprire Shoto nello stesso modo in cui il figlio di Endeavor fece una volta con lui. Mettendo la sua maschera sul volto di Shoto, Iida si carica l'amico sulle spalle e comincia una corsa disperata che permetterà al ragazzo con il Quirk Mezzo Fuoco e Mezzo Ghiaccio di salvare suo fratello. Tutto ciò, mentre l'Hero Killer di My Hero Academia vigila da lontano su di loro.