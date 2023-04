My Hero Academia 386: il precedente Number One è pronto al ritorno in battaglia

La furia di All For One ha fatto crollare gli Heroes in My Hero Academia 385. Nonostante il vasto assortimento di combattenti, il solo Re del Male è riuscito a disfarsi di qualsiasi ostacolo riacquisendo la sua antica forza. Per la società degli eroi non è ancora finita.

In My Hero Academia capitolo 386 Tsukauchi chiede disperatamente se ci sia ancora qualcuno che possa opporsi a All For One. Il Quartier Generale ha provato a richiedere soccorso a tutti i campi di battaglia, ma nessuno è libero per poter ostacolare il cammino del Villain.

La situazione peggiora ulteriormente quando il QG degli Heroes nota una fiammata provenire da Gunga. Endeavor non è stato battuto, ma Dabi sta continuando a surriscaldare il suo corpo. Tra meno di dieci minuti l'energia termina accumulata nel suo corpo esploderà cremando all'istante qualsiasi cosa sia nel raggio di 5 chilometri di diametro. La Yuei e la Shiketsu verranno immediatamente carbonizzate, causando migliaia di vittime. Mentre All For One si dirige indisturbato verso Shigaraki e Dabi progetta la più grande esplosione di sempre, Tsukauchi capisce ormai di aver perso il controllo della situazione.

Il capitolo 386 di My Hero Academia sposta poi l'attenzione su Iida e Shoto, esausti per la precedente battaglia. Tenuti sotto controllo da lontano da Stain, i due giovani eroi vengono contattati da Toshinori Yagi, che li sprona a dare il loro meglio. Il compito di fermare Dabi viene affidato a loro, e l'Hero Killer riconosce l'altruismo dei ragazzi.

A fermare All For One ci penserà invece Toshinori. Sebbene non sia più in possesso di One For All, l'ex Simbolo della Pace si assume la responsabilità di questa battaglia rammentando le precedenti con la sua nemesi. All Might è tornato, anche se pare solamente con una sorta di armatura da battaglia.