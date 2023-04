My Hero Academia 386: il sacrificio finale di un grande Villain

La Hero Society è a pezzi. La guerra contro i Villains ha contribuito a destabilizzare le fondamenta dell’associazione degli eroi. Dopo la serie di dure battaglie che sembrano aver posto i Villains in una posizione di vantaggio, un’altra devastante notizia è emersa nel capitolo 386 di My Hero Academia, e potrebbe riconfermare la loro superiorità.

Dabi ha architettato la sua vendetta nei confronti del padre, Enji Todoroki, o il Pro Hero Numero Uno Endeavor, andando a minare direttamente la fiducia del popolo nei suoi confronti e presentandolo a tutto il Giappone come un genitore che ha voltato le spalle al figlio dopo un terribile incidente, abbandonandolo dopo anni di esercizi e allenamenti insostenibili.

In seguito, Dabi è tornato più potente, col fisico distrutto dal suo stesso Quirk, il Blue Flame, e determinato a distruggere la famiglia Todoroki. Lo scontro col fratello minore Shoto sembrava aver messo fine alla minaccia rappresentata da Toya, eppure è tornato e sembra aver premeditato un piano per uccidere moltissime persone e non solo i suoi famigliari.

Al momento della sconfitta contro Shoto si era notato un curioso brillio al centro del torace di Dabi, e nel capitolo 386 quel fenomeno è stato identificato, grazie ad un’analisi condotta dalla polizia, come un ammasso di energia termica pronto ad esplodere in pochi minuti. L’esplosione risultante è considerata letale per chiunque si trovi in un raggio di cinque chilometri, oltre che per Dabi stesso.

Considerata l’attuale posizione del Villain e il poco tempo rimasto prima dell’esplosione, si tratta di un piano premeditato da Dabi, disposto addirittura a sacrificare sé stesso per uccidere quante più persone possibili. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. In conclusione, vi lasciamo alle anticipazioni sul capitolo 387 di My Hero Academia.