My Hero Academia 386 spoiler e immagini: tutti per uno, uno contro tutti

Negli scorsi capitoli di My Hero Academia, la resistenza ha tentato di tenere All for One a bada, ma invano. Ora il villain è libero di dirigersi da Tomura Shigaraki per portare a termine il suo piano. Gli spoiler di My Hero Academia 386 però non sono dello stesso avviso.

Il capitolo comincia con Tsukauchi che avvisa che All for One ha appena superato la città di Ido, chiedendo se c'è qualcuno che può combattere, ma non c'è nessuno libero. Intanto un altro poliziotto avvisa che le fiamme di Dabi a Gunga sono terrificanti, ma Endeavor non ha ancora perso, però sembra che Dabi stia per esplodere a causa di tutte le fiamme che ha conservato dentro di lui nel giro di dieci minuti, con la possibilità di distruggere tutto ciò che c'è nel raggio di cinque chilometri. Tsukauchi si dispera e La Brava lo avverte che alcuni rifugi sono vicini a Gunga e quindi soffrirebbero l'esplosione.

All for One sembra ancora più veloce e ora è parecchio vicino a usare il suo teletrasporto. Nessun eroe però può arrivare in tempo, ma in quel momento arriva una voce dal trasmettitore. A Kamino, Iida e Shoto sono insieme, entrambi stanchi. Dal trasmettitore arriva la cove di All Might che li avvisa che devono andare a Gunga il più velocemente possibile. Dabi esploderà presto ed Endeavor sta combattendo con lui, ma non sarà in grado di fermare l'esplosione. All Might pensa che Iida possa portare velocemente lì Shoto e motiva i due ragazzi, che si preparano al viaggio mentre Stain li osserva, borbottando che si stanno dando da fare per salvare gli altri.

Ora All for One è diventato ancora più forte e crudele, ma sul suo tragitto c'è Toshinori Yagi, che esce dalla sua auto. All Might inizia a vestirsi di una sorta di armatura con un braccio meccanico mentre urla I AM HERE, io sono qui, stesse parole del titolo di My Hero Academia 386 che si conclude con il ritorno di All for One VS ciò che rimane del One for All. La morte di All Might è giunta?