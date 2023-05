My Hero Academia 387: il nuovo capitolo conferma una vecchia teoria dei fan

Il mondo di My Hero Academia non sarà certamente vasto come quello di altri universi, come ONE PIECE, tuttavia Kohei Horikoshi ha saputo creare delle linee tra i vari personaggi e le loro storie, capaci di intrecciarsi e di fuoriuscire al momento giusto. Ovviamente, alcuni fan che adorano la serie sono in grado di trovare queste linee in anticipo.

Ci sono tante teorie che sono circolate negli anni sui personaggi della serie, altre si concentrano sulla fine potenziale di My Hero Academia e sul destino di alcuni personaggi. Con gli ultimi avvenimenti però è stato confermato un particolare rapporto. Il capitolo 387 di My Hero Academia ha rivelato che Geten è una Himura, membro di una famiglia molto chiusa e in grado di manipolare o creare il ghiaccio. Ci furono tante voci, durante la prima introduzione di questo personaggio, sulla sua vera ascendenza.

Il clan in questione ha cercato di mantenere quanto più puro possibile il proprio quirk, perpetrando anche incroci tra cugini lontani. Ciò però ha portato, negli anni, alla caduta degli Himura, che si sono visti costretti a lasciar andare i propri eredi, a venderli ad altre famiglie - come successo con Rei Himura - o ad abbandonarli, come accaduto con Geten.

E proprio questo discorso fatto dalla ragazza in carcere con Mr. Compress conferma che Rei Todoroki e Geten sono correlati da un legame di sangue, anche se non è ben chiaro quanto sia profondo. Questa parentela dà quindi ragione al gruppo di appassionati lettori che se n'era accorto in anticipo della radice del quirk di ghiaccio.