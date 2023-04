My Hero Academia 387: un cuore in fiamme e un destino congelato

I campi di battaglia da cui dipende la guerra che sta avvenendo adesso in My Hero Academia, e che porterà la serie verso il suo finale, non sono poi tanti. Alcuni hanno già visto la loro chiusura o una parziale riduzione dell'entità della battaglia, mentre sono ancora nel vivo quelli che riguardano Shigaraki, Toga, All for One e soprattutto Dabi.

Dabi si sta per far esplodere, un evento che coinvolgerebbe migliaia di civili ma anche di eroi e villain. Tante vite perdute ma che in My Hero Academia 387 è chiaro che si vogliano evitare di lasciar andare. La speranza divampa nonostante le ferite, e per questo Endeavor è il protagonista del capitolo insieme al figlio. Inizialmente, però, si parla della figlia Himura, la stessa di Rei, e a cui Geten anche appartiene. Proprio lei, in prigione, parla con Compress di questa ascendenza e di ciò che è successo in questo clan. La palla passa poi a Gunga.

Dabi inizia a bruciare sempre in maniera più ardente e, in alcuni deliri, chiede al padre di guardarlo. Intanto l'eroe fiammeggiante continua a subire colpi, quasi incapace di reagire a causa del braccio perso e della sfida estenuante con All for One. La decisione di mettere fine alla vita del figlio - e alla propria con lui - però arriva, così da assumersi le sue responsabilità di genitore. Intanto il villain continua a bruciare in maniera sempre più forte, ma riesce a rimanere cosciente e a non ustionarsi completamente grazie a un nucleo di ghiaccio nel suo petto: anche il tratto distintivo del quirk di Rei si è fatto vedere.

Nel finale, mentre padre e figlio iniziano a bruciare, c'è proprio l'intervento di Rei Todoroki, che arriva sul campo di battaglia a sorpresa e congela Dabi. Riuscirà Shoto ad arrivare in tempo grazie all'aiuto di Iida?