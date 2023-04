My Hero Academia 387 data di uscita e teorie: è la morte di All Might?

Per tanti anni il mondo di My Hero Academia ha vissuto un periodo di pace. Questi anni sono coincisi con la dipartita di All for One, il terrificante villain che ha gettato il Giappone nel caos. Tuttavia, All Might, l'erede del One for All, ha portato la giustizia, sconfiggendolo, anche se a un grande prezzo.

All Might ormai ha un'età avanzata per un possessore del One for All e, avendo perso quel poco che gli rimaneva del quirk, non ha più forza vitale. Inoltre, come da tanto tempo sanno i lettori e gli spettatori di My Hero Academia, All Might è vicino alla morte. La visione profetica del suo allievo, Sir Nighteye, è una spada di Damocle che pende da tanti anni. E ora quel momento sembra essere arrivato.

My Hero Academia 387 porterà alla morte di All Might. Questo evento deve accadere in primavera, tra il secondo e il terzo anno di Deku, e quindi il momento sembra maturo. L'arrivo di un All for One rigenerato e il blocco imposto dall'ex eroe della giustizia sembra portare il manga verso uno scontro tra i due, inevitabile. La figura scheletrica di All Might si sta preparando a combattere nonostante l'assenza di un quirk, grazie a una valigia che si sta trasformando in un'armatura, ma di fronte ha una versione molto crudele, pericolosa e potente del villain che ha affrontato più volte in passato.

All Might senza quirk non ha alcuna speranza di sopravvivere, ma il suo scopo è quello di rallentare il villain, e quindi il prossimo capitolo sembra essere perfetto per la dedica finale. My Hero Academia 387 debutterà il 7 maggio 2023 alle 17:00 su Manga Plus.