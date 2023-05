My Hero Academia 387: un glaciale abbraccio raffredderà la fiamma impazzita di Dabi?

L'Atto Finale di My Hero Academia ha preso una drastica svolta. Gli Heroes non sono più padroni degli eventi, con All For One che si è liberato di coloro i quali avevano osato sfidarlo e Dabi che sta per generare un'esplosione senza precedenti.

Mentre All For One corre indisturbato verso Tomura Shigaraki, la cui riunione potrebbe portare al crollo della Hero Society, a Gunga la situazione si fa sempre più disperata. Uno stremato Endeavor non sembra essere in grado di affrontare suo figlio maggiore. Dabi si sta surriscaldando sempre di più, tentando di suicidarsi con un'esplosione che mieterà vittime per chilometri di distanza.

Se in My Hero Academia 386 il compito di fermare Dabi viene affidato a Shoto e Iida, nel successivo capitolo i due ragazzi ancora non sono arrivati sul campo di battaglia in questione. My Hero Academia 387 si apre con una riflessione di Geten, imprigionato al fianco di Mr. Compress. Geten approfondisce il lignaggio della famiglia Himura, a cui lei e Rei appartengono. Il Quirk di Ghiaccio di cui sono entrambe dotate si è sviluppato ed evoluto nel corso delle generazioni, divenendo sempre più potente e complesso fino al punto di attirare l'attenzione di Endeavor per dare vita al figlio perfetto per sconfiggere All Might.

Tornati sullo scenario di battaglia, in My Hero Academia capitolo 387 Dabi manifesta il Quirk di ghiaccio ereditato da sua madre per la prima volta in vita sua. Questo però non sembra essere un risveglio del Quirk, ma piuttosto una forza isterica che si è sviluppata in punto di morte. Dabi è infatti è sul punto di esplodere ed Endeavor decide di morire assieme a lui volando quanto più possibile in alto nel cielo.

Mentre Endeavor vola via portando Dabi con sé, i due vengono circondati da un'ondata di ghiaccio. Rei Todoroki è arrivata a Gunga, pronta a mettere fine alla faida di famiglia. Riuscirà il freddo abbraccio di una mamma a salvare quel Toya Todoroki di cui ora non resta altro che cenere?