My Hero Academia 387: il risveglio di un Quirk come ultima speranza

I Quirk definiscono in maniera profonda l’universo di My Hero Academia ideato da Horikoshi, e nel corso della storia di Midoriya sono emersi dettagli importanti sulla natura di queste capacità, tra cui anche la rara possibilità di diventare più potenti in seguito ad un risveglio scaturito da un’esperienza capace di stravolgere il suo possessore.

È ciò che è avvenuto nel capitolo 387 del manga, in cui Dabi, ormai completamente fuori controllo si lancia in un devastante attacco suicida contro suo padre, Enji Todoroki, il Pro Hero Numero. Da diversi capitoli ormai il Villain sta sottoponendo il suo corpo a temperature estremamente elevate, insopportabili persino per Endeavor, come sottolinea lui stesso in una delle battute, e questo sacrificio ha avuto come risultato il risveglio del Quirk.

Osservando suo figlio in quelle condizioni, Enji nota uno strato di ghiaccio formatosi attorno al cuore di Dabi. Toya ha risvegliato i poteri di sua madre Rei, e quel ghiaccio sta proteggendo il suo corpo dal fuoco infernale generato per uccidere Endeavor e causare quante più vittime possibili nel raggio di cinque chilometri. Quando però il Pro Hero tenta di allontanarlo dall’area e dagli innocenti parte delle fiamme viene ghiacciata da Rei in persona, giunta sul campo di battaglia per provare a salvare il suo primogenito.

Cosa ne pensate di questo colpo di scena riguardante Dabi? Credete che il ragazzo possa avere una possibilità di sopravvivere dopo l’intervento dei suoi genitori? Ditecelo nei commenti. In conclusione, ricordiamo che il capitolo 387 ha confermato una vecchia teoria dei lettori, e vi lasciamo al nuovo sketch dell’assistente Noguchi.