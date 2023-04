My Hero Academia 387 spoiler e immagini: una sfida all'ultima fiamma

C'è bisogno di fermare Dabi, che potrebbe creare danni incalcolabili a tutti quelli che sono nelle vicinanze. Tuttavia, Shoto e Iida sono lontani e non è detto riusciranno ad arrivare in tempo sul luogo di una delle battaglie più infuocate di My Hero Academia. Battaglia che, intanto, è iniziata negli spoiler di My Hero Academia 387.

Il capitolo 387 di My Hero Academia si intitola "Congelato" e inizia con Geten e Compress in prigione che parlano tra di loro, raccontandosi le rispettive storie. Geten parla del clan Himura, un clan con tante linee ereditarie differenti ma che ha provato a mantenere il proprio potere e la loro purezza, in un misto di pedigree e discriminazione di quirk altrui. Così, man mano il clan ha perso potere e riconoscimento, e ciò l'ha portato ad aprirsi ad altre famiglie e persone. È per questo che Rei è stata ceduta a Enji Todoroki, mentre Geten afferma di essere una Himura, che però è stata cresciuta da Redestro. Detto questo, Geten chiede a Compress di raccontare invece la sua storia, visto che hanno così tanto tempo.

In quel momento, la scena cambia e si passa allo scontro tra Endeavor e Dabi, che si trovano a circa 800 metri da Gunga. Endeavor viene a sapere dell'esplosione imminente di Dabi e sa che i danni saranno devastanti per civili ed eroi. Ferito e sfinito per lo scontro con All for One, non sembra avere più forze ma Dabi si dirige verso di lui urlandogli di guardarlo. Endeavor intravede un Toya bambino che sorride, ma poi viene colpito da un gigantesco pugno di fuoco. Dabi continua a urlargli di guardarlo, per fargli vedere il livello raggiunto, ma inizia a perdere la testa chiamando anche il fratello.

Endeavor tocca il petto di Dabi e si chiede come faccia a sopravvivere con fiamme così calde, quando si accorge che si è manifestato anche il quirk di Rei, con il petto del ragazzo che è ghiacciato. Sa che è tutta colpa sua, ma vuole prendersene la responsabilità e sa che il figlio continuerà a ripetere gli stessi sbagli e continuerà a far del male agli altri. Endeavor decide di morire con lui e così lo afferra e inizia a volare, ma a sorpresa, nell'ultima pagina di My Hero Academia, arriva Rei Todoroki che congela entrambi.