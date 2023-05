My Hero Academia 387: il triste desiderio di Dabi e un ultimo riconoscimento

La mentalità dei villain di My Hero Academia è pervasa d'odio, principalmente a causa di un'infanzia o di un'adolescenza travagliate. Il piccolo Tenko Shimura si è visto la famiglia strappata dall'esplosione del proprio potere, suscitato anche dal trattamento del padre; Himiko Toga affamata di sangue è stata repressa per anni.

E poi c'è Dabi, il pericolosissimo utilizzatore di un quirk di fuoco in grado di incenerire tutto, anche il corpo del proprio utilizzatore. Ormai sono anni che My Hero Academia ha presentato questo personaggio, che ha dimostrato di avere ben più di un segreto. Il suo sguardo è sempre stato rivolto a due persone in particolare, Endeavor e Shoto Todoroki, e questo perché sono rispettivamente suo padre e il suo fratello minore.

Sempre accecato dalla voglia di rendere fiero il padre, in My Hero Academia 387 sta bruciando tutto, anche se stesso, pur di mettersi in mostra. Endeavor ha deciso di accettare questa situazione provando a sacrificarsi, ma durante la battaglia Dabi inizia a enunciare poche parole sconnesse. Il padre, la madre, i fratelli vengono menzionati durante questi attimi di follia dolce ma pietosa, con Dabi che fa capire il suo ultimo desiderio, ovvero quello di rendere fiera di lui la propria famiglia, tramite l'utilizzo di un quirk che ha ricevuto da suo padre. Il chiamare continuamente il padre e chiedergli di osservarlo fa capire quanto la voglia di rendere fiero il padre abbia scolpito la sua psiche deviata.

Il sacrificio di Endeavor però potrebbe non bastare, ma un sorprendente intervento potrebbe far mutare di molto la situazione.