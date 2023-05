My Hero Academia 388: la vita di Dabi se quell'incidente non fosse mai accaduto

Se c'è un personaggio che in My Hero Academia ha catturato i lettori con la sua vita tragica e vendicativa quello è Dabi. Con la storia dei Todoroki che sta per giungere all'epilogo, Kohei Horikoshi porta i fan in una linea temporale alternativa in cui Toya non ha mai subito quell'incidente.

La guerra tra Villain e Herores è a un punto di svolta. Mentre dietro le scene Deku e All Might sfidano Shigaraki e All For One, a prendersi i riflettori degli ultimi capitoli della serie manga è Dabi. Il villain dalle fiamme azzurre è pronto a suicidarsi coinvolgendo suo padre Endeavor e qualsiasi cosa presente nel raggio di chilometri attraverso una esplosione di proporzioni catastrofiche.

Per impedire il peggio, proprio quando Endeavor sembrava deciso a farla finita, in My Hero Academia 388 Rei interviene in difesa della famiglia Todoroki. La madre di Dabi accorre sul luogo dello scontro accompagnata anche dagli altri suoi figli Natsuo e Fuyumi, i quali supplicano loro fratello maggiore di non commettere sciocchezze. Con la famiglia riunita e in uno dei panel più emozionanti del manga, quel briciolo che resta di Dabi immagina un futuro alternativo.

Se Toya Todoroki non fosse stato coinvolto in un incendio provocato dalle sue stesse fiamme, a quest'ora potrebbe essere uno dei più grandi eroi in circolazione, con ancora la sua famiglia a dargli man forte. Nel cliffhanger di My Hero Academia Dabi sogna dunque una linea temporale in cui è ancora abbracciato alla famiglia Todoroki, tutti a eccetto di Shoto.