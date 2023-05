My Hero Academia 388: in difesa della famiglia Todoroki

Il nucleo gelido di Dabi lo sta momentaneamente salvando dalla distruzione completa. Le sue fiamme però non salveranno né Endeavor né i civili che si trovano nei paraggi, a causa di una deflagrazione prorompente in arrivo. Sembra esserci poco da fare per lui, ma My Hero Academia 388 da un freddo barlume di speranza a tutti i protagonisti.

Mentre Endeavor sta trattenendo un Dabi sul punto di esplodere, nel rifugio che si trova nei paraggi i civili che sostenevano All for One sono stati catturati e immobilizzati da Kendo. Tuttavia, i rifugi non si muoveranno più come dovevano fare e per questo i civili devono evacuare tramite i corridoi di sicurezza. Una delle uscite sbuca proprio nei pressi di Gunga, dove la palla di fuoco di Dabi sta inglobando tutto. Tra i civili che stanno cercando di fuggire c'è anche la famiglia Todoroki, con Rei che comprende subito cosa sta succedendo e chiede a uno dei robot di portarla al centro di quella fonte di calore. E così Rei congela Dabi con il suo quirk, come si è visto nel capitolo scorso di My Hero Academia.

Rei sta subendo i danni del fuoco di Dabi, il quale però pronuncia il nome della madre nonostante una coscienza che ormai sembra sul punto di andare via. Endeavor le chiede di andare via, così da non morire, ma Rei decide di non scappare via da suo figlio. Dabi in quel momento pronuncia anche i nomi dei due fratelli, che appaiono in quell'istante dando supporto alla madre con il loro ghiaccio. Endeavor è sempre più deciso a fermare Dabi e convincerlo a non prendersi la vendetta sulla sua famiglia. In una pagina finale strappalacrime, si vede la famiglia Todoroki in un futuro alternativo di My Hero Academia, dove Toya cresciuto è felice insieme agli altri familiari.