My Hero Academia 388: un inaspettato protagonista interviene in favore di Dabi

La questione della famiglia Todoroki sta per trovare un epilogo. In questo Atto Finale di My Hero Academia Dabi, alias di Toya Todoroki, è deciso a suicidarsi portando con sé colui che ha la colpa di aver infranto il suo sogno. Prima che ciò possa avvenire, tuttavia, entra in gioco un protagonista inaspettato.

Esattamente come chiedeva da bambino, in My Hero Academia 387 Dabi desidera le attenzioni di suo padre Endeavor. Questa volta, però, le sue intenzioni sono malvagie, in quanto colui che un tempo era conosciuto come Toya intende ardere a tal punto da generare una esplosione che causerebbe gravi danni per diversi chilometri.

Le fiamme di Dabi hanno già superato quelle di suo padre per intensità. A breve, Dabi esploderà lasciandosi dietro una scia di morti, primo tra tutti quell'Enji Todoroki che tanto male gli ha causato. Tuttavia, Endeavor non è disposto a far morire suo figlio senza intervenire e decide di farsi carico una volta per tutte delle sue responsabilità.

Pare che il No.1 Heroes di My Hero Academia morirà, portandosi però dietro suo figlio in un ultimo volo verso il cielo. Proprio a quel punto, il risveglio di un Quirk dona speranza in My Hero Academia. A quanto pare il Quirk appartenuto a sua madre Rei si attiva in Toya, raffreddando in parte il suo corpo. Ma questo non è l'unico intervento di Rei Todoroki, l'appartenente al Clan Himura del ghiaccio scende in campo in prima persona per espiare le sue colpe e prendersi cura di suo figlio.