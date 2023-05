My Hero Academia 388, quel che resta di Toya Todoroki

L'Atto Finale di My Hero Academia sta puntando i riflettori sulla tragica storia della famiglia Todoroki. Mentre Endeavor cerca di espiare le colpe del passato affrontando in prima persona Dabi, anche Rei, Natsuo e Fuyumi decidono di intervenire per risolvere la questione.

Di Toya Todoroki ormai non resta che un corpo completamente carbonizzato, un mostro inglobato dalle fiamme di cui non resta nemmeno un briciolo di lucidità. Cercando di ardere quanto più possibile per causare una devastante esplosione che raderà al suolo tutta l'area circostante, in My Hero Academia 387 Dabi è in preda agli spasmi del passato. Il suo reale obiettivo, in quel preciso istante, è farsi notare da suo padre.

Il capitolo 388 di My Hero Academia prosegue la storia concentrandosi ancora sulla famiglia Todoroki tornando però indietro di qualche minuto. Mentre Kendo e gli altri eroi cercano di far evacuare la popolazione di civili, Rei osserva le fiamme azzurre di Dabi e decide di agire autonomamente per cercare di salvare suo figlio. Viene dunque spiegato come Rei abbia fatto a ricongiungersi a suo marito e al primogenito.

Tornati al presente, Endeavor chiede a suo moglie di allontanarsi, altrimenti verrà arsa viva dalle fiamme di Dabi. Tuttavia, nonostante cerchi di raffreddare la zona con il suo Quirk di ghiaccio, la pelle di Rei comincia già a ustionarsi, come anche quella di Endeavor.

Dopo un primo momento di confusione, Dabi riconosce sua madre, la quale chiede perdono per tutto quello che ha dovuto subire in vita sua. Colpito da queste parole, il villain si rende conto che Rei non è arrivata lì da sola, ma seguita anche da Fuyumi e Natsuo. I due fratelli cercano di far tornare Dabi alla ragione cercando di riportare indietro Toya, mentre invece Endeavor implora di non fare del male al resto della famiglia e uccidere solamente lui. My Hero Academia 388 si chiude con uno splendido panel che immagina un presente in cui Dabi non è mai esistito e in cui Toya è cresciuto al fianco dei suoi parenti.