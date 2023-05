My Hero Academia 388: il sogno di Dabi prende forma in una tragica reunion

La guerra tra Heroes e Villains continua, e nonostante le varie discussioni e accuse rivolte a Koehi Horikoshi per voler in ogni modo allungare il racconto degli eventi, il capitolo 388 ha portato alla chiusura di una delle vicende più drammatiche narrate sulle pagine di My Hero Academia riguardante uno dei Villain più apprezzati: Dabi.

Da numerosi capitoli Toya Todorki cerca di soddisfare la sua sete di vendetta nei confronti della sua famiglia, per averlo abbandonato dopo un grave incidente avvenuto quando era ancora un bambino. Cresciuto con gli insegnamenti di All For One, Toya, ora conosciuto col nome da Villain di Dabi, ha portato il proprio corpo oltre il limite di sopportazione del Blue Flame, il suo Quirk, per cercare di uccidere suo padre Enji e la sua famiglia.

Nelle tavole conclusive del capitolo 387, però, Enji ha compreso la devastazione e la sofferenza provate dal primogenito, e ha cercato di allontanarlo dal campo di battaglia per evitare che con la sua esplosione Dabi uccidesse gli innocenti nelle vicinanze. Raggiunto prima da sua madre Rei, e poi dai fratelli Natsu e Fuyumi, Dabi, ormai irriconoscibile dietro le fiamme dell’odio, accoglie le scuse e le parole della sua famiglia, immaginando di trovarsi al loro fianco in una situazione completamente diversa, come se dopo tanti anni finalmente lo avessero ritrovato e accolto tra loro.

Un epilogo struggente per il personaggio di Dabi, raccontato in appena 14 tavole da Horikoshi, e che lascia in sospeso i lettori, ormai curiosi di scoprire se Toya riuscirà a sopravvivere, e se Shoto riuscirà a raggiungerli in tempo per salvare, o veder morire, suo fratello maggiore. Aspettiamo le vostre opinioni su questo sviluppo di Dabi nei commenti.

Prima di salutarci, vi lasciamo ad un disegno speciale di Mirko, e alle anticipazioni sul capitolo 389 di My Hero Academia.