My Hero Academia 388 spoiler e immagini: una crudele lotta di famiglia

Il potere di ghiaccio di Dabi lo sta aiutando a sopportare l'enorme vampata di calore che sta emettendo. La distruzione è vicina, ma l'intervento di una persona sembra cambiare le sorti di tutti, come si vede anche negli spoiler di My Hero Academia 388.

Il capitolo 388 di My Hero Academia si intitola "Touya", nome del primogenito della famiglia Todoroki, il tutto inizia con un flashback che mostra gli avvenimenti precedenti all'arrivo di Rei sul campo di battaglia. Il capitolo inizia con Kendo che immobilizza la spia di All for One con le sue mani, informando poi gli altri eroi di come ci sia una falla nel sistema. I rifugi, quindi, non si muoveranno. Gli eroi stanno iniziando a far evacuare i civili in superficie, con i robot della Yuei che sono pronti a portare tutti in zone sicure non appena arriva un ordine. Gli eroi avvisano ai civili di non guardare verso l'enorme bolla di calore creata da Dabi, ma la famiglia Todoroki la osserva direttamente e Rei decide di usare uno dei robot per dirigersi lì.

Nel presente, il robot è completamente distrutto per il calore, mentre Rei urla il nome del figlio mentre il suo viso continua a bruciare. Endeavor si chiede se riesce a sopravvivere grazie al ghiaccio e se spera di fare lo stesso con Touya, ma la avvisa di tornare dietro altrimenti brucerà, ma la donna risponde che lo stesso accadrà a loro. Dabi inizia a dire "mamma" e Rei si scusa con lui, ma poi il primogenito fa pure i nomi di Natsu e Fuyumi, che sono arrivati anche loro ad aiutare con il loro potere. Nel finale di My Hero Academia 388, Endeavor pensa che se userà altro fuoco per spingersi più in alto, Touya raggiungerà il suo limite e chiede di non prendersi anche gli altri della famiglia. In una visione di un what if, si vede un Touya sano e cresciuto insieme alla sua famiglia.