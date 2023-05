My Hero Academia 389 e il cliffhanger ghiacciato: un Todoroki al fosforo fa il suo ritorno

In My Hero Academia, l'anime e manga di successo di Kohei Horikoshi, uno dei personaggi più amati dal pubblico è Shoto Todoroki, salito alla ribalta durante il primo torneo tra studenti, che lo vide affrontare non soltanto Izuku Midoriya ma anche il proprio passato oscuro, legato al padre Endeavor.

Shoto Todoroki è uno degli studenti più potenti della Classe 1-A dell'Accademia Yuei. È figlio di Endeavor, un supereroe di primo rango, e ha ereditato sia il fuoco che il ghiaccio come quirk. Da quando è stato introdotto nella serie, Shoto è stato un personaggio complesso, affrontando il suo difficile passato e cercando di superare il controllo oppressivo di suo padre.

Tuttavia, uno dei momenti più rivelatori e sconvolgenti di My Hero Academia e della vita del giovane riguarda il legame tra Shoto Todoroki e Dabi. Questa connessione, emersa in un arco narrativo carico di eventi, ha catturato l'attenzione e ha confermato una sotto trama che tanti lettori avevano ipotizzato. Questo cerchio interno alla famiglia Todoroki si sta però per chiudere.

La furia di ciò che resta di Toya Todoroki non sta trovando modo di essere placata. Neanche l'intervento della madre Rei e dei fratelli Natsuo e Fuyumi sta riducendo l'impatto esplosivo del potere fiammeggiante di Dabi. Tuttavia, il finale di My Hero Academia 389 ha portato una nuova speranza. Shoto Todoroki stava già viaggiando ad altissima velocità per raggiungere Gunga da Ground Zero. Il viaggio è stato rapido grazie a Iida e ora il ragazzo metà ghiaccio e metà fuoco si sta preparando a combattere.

L'ennesimo e ultimo combattimento tra Todoroki e Dabi si sta per concludere. La pagina finale vede Shoto già adoperarsi per usare il Phosphorus, quale sarà il destino dei due fratelli?