My Hero Academia 389 data di uscita e teorie: le battaglie del ghiaccio e del fuoco

Da quando è cominciata la guerra a viso aperto tra gli eroi e i villain, My Hero Academia è entrato nell'arco finale. Questo pezzo di storia concluderà le vicende che riguardano Izuku Midoriya e gli altri giovani che si sono iscritti alla Yuei nella speranza di raggiungere un futuro radioso, dove possano salvare gli altri.

Prima di giungere al culmine, bisogna però attraversare tante piccole battaglie, che vanno a incidere su tutti i personaggi dell'opera. Al momento, My Hero Academia è alle prese con la famiglia Todoroki, con Endeavor che si stava occupando in solitaria di Dabi, sul punto di esplodere e quindi di distruggere tutto ciò che c'è nel raggio di cinque chilometri, vite annesse. Il quirk di ghiaccio di Dabi lo sta tenendo in vita a stento, mentre l'intervento della madre Rei e dei due fratelli potrebbe aver allungato ancora un altro po' i tempi prima della deflagrazione.

My Hero Academia 389 si occuperà dell'ultima sfida tra Dabi ed Endeavor? Padre e figlio sono ormai a contatto da troppi capitoli ed è ora di giungere alla fine di questa faida familiare. Non è ancora noto da quanto tempo sia partito Shoto insieme a Iida, né se la distanza è semplice da coprire. C'è però da mettere da parte definitivamente questo scenario, così da dedicarsi ad altri. I pensieri di Endeavor e di Dabi verranno quindi interrotti dal figlio minore appena in tempo?

My Hero Academia 389 debutterà su Manga Plus domenica 21 maggio alle ore 17:00.