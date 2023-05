My Hero Academia 389: un infernale ultimo saluto

L'arco della famiglia Todoroki sta per giungere a conclusione, con gli ultimi capitoli dell'Atto Finale di My Hero Academia completamente dedicati alla tragica, ultima battaglia tra Dabi e suo padre Endeavor.

Richiamata dalla gigantesca colonna infuocata che si ergeva dal luogo dello scontro tra suo marito e suo figlio, Rei Todoroki si è schierata in difesa della sua famiglia in My Hero Academia 388. Seguita anche dai suoi due figli Natsuo e Fuyumi, dunque, Rei ha rischiato la vita attraversando le fiamme infernali generate da Toya.

Il capitolo 389 di My Hero Academia riprende la storia esattamente da dove il precedente appuntamento la aveva interrotta. Rei, Natsuo e Fuyumi cercano di raffreddare l'ambiente circostante Toya e Enji attraverso il loro Quirk del ghiaccio. Nulla di ciò sembra però funzionare. L'esplosione imminente è inevitabile, come notano dal centro di comando degli Heroes.

Mentre i suoi familiari continuano a venire ustionati dalle fiamme da lui generate, in My Hero Academia 389 Dabi si gode la scena. Sua madre, suo padre e i suoi fratelli lo stanno finalmente notando, come invece non avveniva in passato. Dabi non è assolutamente dispiaciuto o preoccupato per le condizioni dei suoi parenti, e anzi sembra ancora più motivato ad attirare la loro attenzione. Gli Heroes nelle zone circostanti sono costretti alla ritirata, ma l'esplosione di Dabi non lascerà scampo a nessuno, compresa Ochaco alle prese con Himiko Toga. Tuttavia, proprio quando il corpo di Toya sembra non reggere più quel calore atroce, scortato da un Iida che ha raggiunto la velocità di un jet, Shoto arriva sul luogo. Per scoprire in anteprima quel che accadrà ecco gli spoiler di My Hero Academia 390.