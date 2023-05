My Hero Academia 389: una speranza di ghiaccio che arriva rapida

Ci sono molti punti da dirimere in My Hero Academia. La guerra finale in corso ha ovviamente ucciso alcuni personaggi, messi KO altri, tuttavia ci sono delle figure che non possono essere tolte di mezzo così facilmente. Bakugo è ancora in un limbo, Deku sta affrontando Shigaraki, i civili stanno fuggendo e, soprattutto, Dabi sta per esplodere.

Ormai i capitoli della serie di Kohei Horikoshi si stanno concentrando tutti sulla deflagrazione in arrivo del figlio di Endeavor. E lo stesso fa il capitolo 389 di My Hero Academia che, dopo una pagina a colori che vede Himiko Toga affrontare Ochako Uraraka, continua a raccontare lo stato di Dabi. Anche se il ghiaccio sprigionato dalla famiglia Todoroki sta avendo l'effetto di ridurre il calore emesso, l'esplosione rimane imminente e niente sembra fattibile per fermarlo. I civili stanno continuando a evacuare i rifugi, Tetsutetsu aiuta Kendo ad andarsene, ma nell'ombra comunque c'è chi ha speranza.

Dei bambini stanno osservando la scena su un tablet grazie a degli elicotteri che stanno continuando a fare riprese. Altrove, il ragazzo che sostiene Endeavor sta osservando la scena e inizia a pregare. Nelle Filippine, una donna sconosciuta prega in strada mentre lo scontro va avanti in Giappone. I bambini poi sono di nuovo protagonisti, convinti che il loro salvatore stia arrivando. Quelli che hanno conosciuto Shoto Todoroki durante il test di recupero per la licenza da hero temporanea stanno credendo in lui, e infatti il capitolo 389 di My Hero Academia si conclude con un lampo di ghiaccio mentre Shoto sta iniziando a preparare il Phosphorus.