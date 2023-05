My Hero Academia 389 spoiler e immagini: un fuoco gelido

Piano piano, Kohei Horikoshi si sta avvicinando al culmine di My Hero Academia, il climax che porterà tutto al termine. Ogni eroe sta facendo il proprio percorso, fermando i villain designati, e per Shoto Todoroki ed Endeavor c'è da aggiustare il rapporto con Toya, cancellando l'entità di Dabi per sempre. Ci riusciranno?

Come andrà questa battaglia contro Dabi? Lo scopriamo con gli spoiler di My Hero Academia 389 completi di immagini, che aprono il capitolo grazie a una pagina a colori dedicata allo scontro tra Himiko Toga e Ochako Uraraka. Ma l'attenzione del capitolo è sempre dedicata, salvo qualche vignetta saltuaria, all'esplosione di Dabi ormai prossima. Tutti i sistemi sono in allarme e i tre della famiglia Todoroki stanno continuando ad abbassare la temperatura con il ghiaccio, ma con scarsissimo successo.

Endeavor è sempre vicinissimo alle fiamme, mentre Dabi pensa che era così facile farsi osservare da tutti. Poco distante, Tiger avvisa gli eroi di evacuare la zona, ma Uraraka sta combattendo contro Himiko Toga in forma Twice. Tetsutetsu afferra la mano di Kendo per farla correre più velocemente, mentre i bambini della Masegaki stanno osservando la battaglia sui loro tablet, grazie alle immagini di una reporter sull'elicottero che sta raccontando dell'esplosione.

Tutto il mondo sta guardando ciò che sta succedendo in Giappone, anche il ragazzo fan di Endeavor che inizia a pregare, stessa cosa fatta da una donna sconosciuta nelle Filippine. Ma i bambini della Masegaki non sono preoccupati: sanno che dalla loro parte c'è ancora Shoto Todoroki, che sta arrivando a razzo sulle spalle di Iida e inizia a prepararsi per attivare il Phosphorus, chiudendo il capitolo di My Hero Academia 389.