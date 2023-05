My Hero Academia 389: i tre fan numero uno di Shoto Todoroki

L'arco narrativo finale di My Hero Academia sta per chiudere la questione Todoroki. La famiglia del Number One Hero è alle prese con Dabi, con il quale però non sembra possibile trovare una soluzione pacifica. Mentre Shoto sta per accorrere sul campo di battaglia, l'eroe mezzo ghiaccio, mezzo fuoco riceve il supporto di tre piccoli, grandi fan.

Così come Deku e Bakugo erano grandi fan di All Might, e Hawks lo era di Endeavor, anche Shoto Todoroki sembra poter contare sul tifo di tre amici speciali. Nel capitolo 389 di My Hero Academia, mentre Dabi scatena l'inferno per cercare di uccidere la sua famiglia e quanti più civili possibili, alla popolazione viene dato l'ordine immediato di evacuare l'area e allontanarsi quanto più possibile dal centro delle fiamme. Se per tutti regna la confusione, tre bambini sono convinti che tutto andrà bene.

In questo Atto Finale Kohei Horikoshi sta chiamando in causa tutti i personaggi apparsi nel corso dell'opera, da Lady Nagant a Gentle Criminal, fino anche a diversi altri villain minori. L'autore non si è scordato nemmeno degli studenti della Masegaki Primary School, la scuola primaria presso cui Shoto, Bakugo e altri vennero messi alla prova per l'ottenimento delle licenze da eroe provvisorie.

Non senza difficoltà, Shoto ha ottenuto il rispetto di quei bambini pestiferi, che ora lo inneggiano sicuri delle sue abilità. Monitorando la situazione attraverso i notiziari trasmessi, tre dei bambini della scuola guardano Shoto fiduciosi di vederlo risolvere la delicata situazione. "Pistolinoman" riuscirà a non deludere i suoi fan? Vi ricordiamo che a sorpresa slitterà l'uscita del capitolo 390 di My Hero Academia.