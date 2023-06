My Hero Academia 390: l'ascesa di Shoto Todoroki

Ci sono eroi che faticano a entrare nel cuore della gente, molto spesso per un carattere chiuso e dei modi di fare molto scorbutici. Tuttavia, ci sono eventi che cambiano completamente l'aura che circonda un eroe, che può iniziare in ogni momento a costruirsi un cerchio di fan. E Shoto Todoroki ce l'ha fatta in My Hero Academia.

Horikoshi sta lavorando sul finale, che prevede inevitabilmente la chiusura di tutti i combattimenti in corso. E, mentre la sfida tra Toga e Uraraka è ancora in corso, per non parlare di quella tra Deku e Shigaraki e All for One VS All Might, la prima a concludersi è quella tra Dabi e la famiglia Todoroki. My Hero Academia 390 porta a conclusione questa fase della storia. Intitolato "Shoto Todoroki: Rising", si capisce bene dove questo capitolo scritto da Horikoshi vuole andare a parare.

Iida ha spinto al massimo raggiungendo velocità superiori a quelle del suono, ma i suoi motori hanno ormai esaurito la propria spinta, portando Shoto soltanto fino ai confini dell'area di combattimento. Tocca quindi al ragazzo sfruttare il Phosphorus per spingere al massimo la propria velocità e arrivare in tempo. Mentre la sua famiglia rimane nella bolla di calore e resta sempre meno tempo prima dell'inevitabile esplosione di Dabi, Todoroki usa il suo potere di ghiaccio devastante per raffreddare tutto.

La bolla di calore scompare, l'esplosione non ha luogo e tutti sono salvi. Fuyumi, Natsuo e Rei sono lì, al fianco del fratello minore della famiglia, mentre Dabi maledice tutti. Endeavor, invece, cerca di scusarsi finché non sviene. E così finisce uno dei grandi scontri di My Hero Academia, ma ce n'è già un altro in serbo: nell'ultima pagina, è il turno di Himiko Toga VS Ochako Uraraka.