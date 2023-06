My Hero Academia 390: un cliffhanger che lancia lo scontro finale tra due eterne rivali

L'Atto Finale di My Hero Academia ha finalmente decretato la sconfitta di uno dei villain più temibili. Per una battaglia che giunge a conclusione, l'autore Kohei Horikoshi ne prepara già una nuova che comincerà a brevissimo. Il Fimal War Arc apre allo scontro finale tra due eterne rivali, Himiko Toga e Ochaco Uraraka.

In My Hero Academia 390 l'ascesa di Shoto Todoroki ferma il tentativo di autodistruzione di Dabi. Il tentativo di suicidio di Toya avrebbe causato la morte dell'intera famiglia Todoroki, nonché di centinaia di vittime innocenti e persino di Toga e Uravity, che si trovavano poco distanti. Proprio su queste due saranno incentrati i prossimi capitoli del manga.

In questo arco finale di My Hero Academia, Toga si è resa protagonista del rapimento di Deku e di una confessione amorosa nei suoi confronti. Rifiutata, ha cominciato una battaglia disperata con Froppy e Uravity, salvo poi scatenare il caos sfruttando il sangue di Twice per replicarne il Quirk. La Sad Man's Parade di Toga sta però per esaurire i suoi effetti e la psicotica villain sta per giungere alla resa dei conti con la sua arcinemica.

Il cliffhanger finale di My Hero Academia 390 lancia la prossima battaglia di questa guerra, proprio quella tra Toga e Ochaco. Mentre la villain si chiede se Dabi sia riuscito infine a sorridere, Uraraka si avvicina tra le moltitudini di cloni. Riuscirà l'eroina a salvare e riabilitare Toga, oppure dovrà eliminarla una volta per tutte? Per assistere a questo scontro bisognerà attendere ancora. L'uscita di My Hero Academia 391 non è prevista per questa settimana.