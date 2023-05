My Hero Academia 390 data di uscita e teorie: l'ultima speranza prima dell'esplosione

C'è sempre meno tempo a disposizione e le evacuazioni di civili non stanno andando come previsto. La guerra potrebbe portare alle prime vittime consistenti tra la popolazione civile del Giappone a causa dell'esplosione di un Dabi, ormai lontano da quel Toya Todoroki cresciuto tempo addietro in My Hero Academia. C'è qualcuno però che può fermarlo.

Endeavor, suo padre, sta cercando di allontanarlo quanto più possibile, così da ridurre l'impatto dell'esplosione sull'area circostante, dove stanno avvenendo non solo i combattimenti degli eroi con i Twice, ma anche l'evacuazione dei civili. Gli altri tre membri della famiglia Todoroki - Rei, Fuyumi e Natsuo - stanno usando il loro debole potere di ghiaccio per tentare di ridurre la temperatura, ma invano, dato che l'esplosione è ormai imminente e, almeno all'apparenza, inarrestabile. L'unico che può raggiungerli in tempo è proprio il più piccolo della famiglia, il rivale di Dabi: la speranza congelata rappresentata da Shoto Todoroki può portare la fine a tutto.

My Hero Academia 390 è obbligato a chiudere la battaglia tra Dabi e la sua famiglia, con un colpo di grazia che ucciderà definitivamente Dabi, lasciando forse in vita gli ultimi rimasugli del giovane Toya Todoroki. Il ragazzo sta arrivando in sella a Iida e si sta già preparando per usare la sua mossa più forte, concentrando il potere ghiacciato per fermare l'esplosione o almeno ridurne gli effetti ulteriormente. Tutta la famiglia Todoroki sarà finalmente unita dopo tanti anni, in un capitolo che sarà catartico per tutti i protagonisti coinvolti in questa fase.

My Hero Academia 390 verrà pubblicato su Manga Plus domenica 28 maggio 2023.