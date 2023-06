My Hero Academia 390: la determinazione di un fratello e le scuse di un padre

Una delle sottotrame più intense ed emozionanti di My Hero Academia giunge al termine. Con il capitolo 390 si chiude infatti la storia della famiglia Todoroki. Dabi sarà riuscito nel suo tentativo di uccidere i suoi genitori e i suoi fratelli, oppure in qualche modo l'esplosione imminente è stata contenuta?

Il capitolo 390 di My Hero Academia si apre con la corsa di Iida cominciata grazie alle parole d'incoraggiamento di Toshinori Yagi. Ingenium, riuscendo a superare la velocità del suono e pareggiando la velocità di un jet da combattimenti, è riuscito a portare Shoto nel luogo in cui Dabi sta per sacrificare sé stesso e la sua famiglia. Ad aver permesso a Iida di raggiungere la sua massima velocità è proprio Shoto, sfruttando la sua combinazione di fuoco e ghiaccio. Il legame fraterno tra Shoto e Iida viene confermato nuovamente.

Poco prima dell'esplosione catastrofica di Toya Todoroki, nei pensieri di Shoto compaiono i compagni di classe della Yuei. Proprio come loro, anche lui vuole agire per il bene altrui. Dunque, Shoto scaglia il Great Glacial Aegir, una gigantesca era glaciale che impedisce il peggio. In My Hero Academia 390 Shoto riesce impedire l'esplosione di suo fratello maggiore salvando la vita dei suoi parenti.

La storia dei Todoroki si chiude con uno stremato Endeavor che strisciando abbraccia suo figlio Toya chiedendo scusa per tutti gli errori commessi in passato. Nel prossimo capitolo la storia cambierà fronte portando l'attenzione sulla sfida tra Ochaco e Toga. Vi ricordiamo che all'uscita di My Hero Academia 391 manca ormai pochissimo.