My Hero Academia 390 spoiler e immagini: arriva l'onda di ghiaccio

Il finale di My Hero Academia è alle porte e Kohei Horikoshi si sta occupando di chiudere tutti i campi di battaglia. Da diverse settimane, quello più infuocato è indubbiamente il campo di battaglia di Gunga, dove Dabi e Himiko Toga si stanno scatenando. In particolar modo però è Dabi a essere al centro di questa storia.

Con le telecamere che osservano la situazione, non sono soltanto i lettori a osservare tutto. Ma il finale arriva negli spoiler di My Hero Academia 390, "Shoto Todoroki: Rising". È il momento dell'ascesa dell'eroe di fuoco che sta arrivando ed è sostenuto anche dai suoi piccoli fan che stanno guardando la scena tramite i tablet. Iida ha spinto fino al massimo, arrivando a una velocità superiore a quella del suono, ma adesso il suo motore ha perso spinta e non riesce più ad andare avanti. Arrivato ormai nei pressi della bolla esplosiva di Dabi, Todoroki attiva il Phosphorus per aumentare la propria velocità.

Quando arriva nei paraggi, attiva il suo potere di ghiaccio prima che tutto esploda, fermando la distruzione scatenata da Dabi. Il fuoco scompare, la famiglia Todoroki è tutta a terra nell'epicentro. Fuyumi, Natsuo e Rei sono tutti svegli e feriti, ma non in gravi condizioni. Dabi inizia a inveire contro tutti, con un corpo ormai quasi completamente consumato. Se la prende con il fratello, se la prende con la sorella e la madre, e anche con Shoto. Endeavor, vicino a lui, chiede scusa a tutti poco prima di svenire.

Conclusa la battaglia dei Todoroki, ma la guerra di My Hero Academia non è finita: l'ultima pagina è riservata a Himiko Toga che capisce che Dabi ha perso. Lì nei paraggi, Uraraka la guarda in maniera fissa mentre viene bloccata dai suoi cloni.