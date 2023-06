My Hero Academia 391: la forza di un amore nascosto

Nonostante la pausa, Kohei Horikoshi è tornato con un capitolo davvero breve per gli standard di Weekly Shonen Jump. I fan sono allarmati per la situazione relativa all'autore di My Hero Academia, che forse per il bene della sua opera farebbe meglio a prendersi un periodo di stop più lungo.

My Hero Academia 391 riprende la storia da dove era stata interrotta. La battaglia successiva dell'Atto Finale è quella tra Ochaco Uraraka e Himiko Toga, che con la Sad Man's Death Parade ha scatenato il caos sul campo di battaglia. Come vediamo, infatti, Toga continua a sfornare cloni di Twice, una marea senza fine che sommerge gli sforzi in comune di numerosi eroi.

In mezzo alla folla immensa di Twice, Uraraka è riuscita a individuare il vero corpo di Toga, la quale preoccupata per le sorti di Dabi viene catturata dalla fune dell'eroina. Uraraka ha finalmente la possibilità di parlare con Toga e di scusarsi per la chiacchierata che fecero in passato. Ochaco è cambiata e finalmente si è resa conto del fatto che la criminale stia piangendo. Il motivo per cui Toga non riesce infatti a usufruire del pieno potere di Twice è riconducibile ai suoi sentimenti contrastanti. L'odio verso gli Heroes è contrastato e diluito dal puro amore.

Una furiosa Himiko Toga, che finalmente rivela il suo volto, zittisce l'eroina. Uraraka non capisce un bel niente di lei e dei suoi sentimenti. In My Hero Academia 392 comincerà una battaglia tra le due in cui vedremo se l'amore riuscirà davvero a prevalere sull'odio.