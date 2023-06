My Hero Academia 391 data di uscita e teorie: pausa e poi è il turno di Uraraka VS Toga?

L'arrivo del finale di My Hero Academia implica anche la conclusione di tutte le battaglie che sono attualmente in sospeso. In questo momento, Kohei Horikoshi sta dando il massimo per chiudere tutte le linee di trama rimaste incompiute, occupandosi dell'evoluzione dei suoi protagonisti e di alcuni villain. E ora la storia entra in un'altra fase.

Gli ultimi mesi hanno visto un focus importante sulla famiglia Todoroki, dato che lo scontro Dabi VS Endeavor è stato centrale nel corso degli eventi. Questo combattimento familiare tuttavia si è concluso, con il capitolo 390 di My Hero Academia che ha messo definitivamente la parola fine a quelle che erano le mire del fiammeggiante villain dal fuoco blu. Dabi ha trovato la sconfitta grazie al suo fratello minore, Shoto, arrivato in pompa magna con il suo potere glaciale, e anche grazie all'aiuto della famiglia. L'odio non si è ancora spento, ma non c'è tempo per dedicarsi a questo.

My Hero Academia 391 si dedicherà a Uraraka VS Himiko Toga. Sembra il corso naturale degli eventi, dato che i Twice si trovano nei paraggi e in più l'ultima pagina dello scorso capitolo si è concentrata sulle ragazze in questione. Uraraka è intrappolata da un Twice, ma sicuramente farà in modo da liberarsi, magari con l'aiuto di qualche altro eroe che si trova nei paraggi. In questo momento, togliere di mezzo Toga ha la massima priorità per assicurarsi che gli eroi non vengano soverchiati dalle orde nemiche, già numerose. Per osservare gli eventi, però, sarà necessario attendere la fine della pausa di My Hero Academia.

Proprio per questa pausa, il prossimo capitolo non verrà pubblicato l'11 giugno. My Hero Academia 391 sarà pubblicato domenica 18 giugno su Manga Plus.