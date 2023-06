My Hero Academia 391: una sfida nel segno dell'amore criminale

La sfida dei Todoroki si è conclusa, con la fine della battaglia che ha portato Dabi alla sconfitta. Il ragazzo è messo male, ma neanche Endeavor e Shoto sembrano più in grado di reggersi in piedi, con la guerra di My Hero Academia che probabilmente non li vedrà più partecipi. Ma c'è ancora tanto altro da risolvere.

Himiko Toga infatti si sta ancora scatenando grazie al sangue di Twice, che durerà abbastanza a lungo da permettere alla liceale folle di occuparsi di tutti gli eroi sui campi di battaglia. Eppure c'è qualcosa che non va nella mente di Himiko Toga, che non riesce a usare i suoi pieni poteri. E adesso è proprio lei a tornare in campo, insieme a Ochako Uraraka.

My Hero Academia 391 è composto da sole 9 pagine e principalmente si occupa di questo scorcio di guerra. L'ondata umana di Twice sta assaltando Pixiebob e tutti gli altri eroi nei paraggi, che non riescono a rispondere adeguatamente. Intanto, i Todoroki sono tutti lontani o svenuti, Hawks è in piedi esanime, ma c'è una giovane eroina che sta resistendo. Uraraka si è liberata dalla presa dei Twice e sta levitando in aria, così da tenersi lontana dal suolo. Usando il suo gancio, afferra il braccio di Toga che era in preda a una crisi.

Con il suo potere anti gravitazionale, Uraraka si avvicina a Toga e inizia a parlare con lei, dicendole che ha capito troppo tardi ciò che sta provando, ma comunque le due possono provare a discutere della situazione. Ciò però fa infuriare la villain, che chiude il capitolo 391 di My Hero Academia con ira.